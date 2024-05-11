«Военная хроника» проанализировала удары по позициям ВСУ в Харьковской области

«Военная хроника» проанализировала удары по расположениям украинских военных в Харьковской области. Как отмечается в материале, анализ карты тепловых аномалий под Волчанском в Харьковской области, которые в реальности являются местами ударов по расположениям ВСУ, указывает на два обстоятельства.