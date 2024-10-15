Каждый день продолжаются работы по мониторингу состояния и очистке сетей ливневой канализации

Каждый день продолжаются работы по мониторингу состояния и очистке сетей ливневой канализацииБлагодаря ежедневным плановым работам все объекты: лотки, решетки, дождеприемники и коллекторы находятся в исправном рабочем состоянии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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