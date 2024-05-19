Онколог Базылев предостерег россиян от чтения смартфона перед сном из-за риска развития рака

Онколог Андрей Базылев в ходе беседы с «Пятым каналом» сообщил о том, что перед сном следует избегать использование смартфона, поскольку синий свет от экрана препятствует выработке организмом гормона мелатонина.
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