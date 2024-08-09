Ночью у Крыма уничтожили 13 дронов и 7 безэкипажных катеров

Этой ночью над территорией Крыма было перехвачено и уничтожено 13 беспилотников, ещё 62 воздушные цели средства ПВО поразили над Белгородской, Липецкой, Курской, Брянской, Воронежской, Орловской областями.
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