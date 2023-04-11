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В Саратове полицейские, спортсмены и общественники в рамках операции «Дети России – 2023» провели для студентов спортивное мероприятие

В рамках первого этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2023» сотрудники УНК ГУ МВД России по Саратовской области провели спортивное мероприятие для студентов Поволжского института управления им.

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