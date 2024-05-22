В Петербурге сокращается разница в цене между новостройками и вторичкой

Рассказали аналитики Яндекс Недвижимость По данным экспертов сервиса Яндекс Недвижимость, за первые 3 недели мая в ряде миллионников продолжает сокращаться разрыв стоимости между новостройками и готовым жильем.
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