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В Приднестровье указали на желание США добиться развала Европы

В Приднестровье указали на желание США добиться развала Европы

США добиваются развала Европы и постсоветского пространства за счет тарифов на газ. Об этом 2 января заявил «Известиям» депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.

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