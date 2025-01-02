США добиваются развала Европы и постсоветского пространства за счет тарифов на газ. Об этом 2 января заявил «Известиям» депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
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