Российские бойцы двое суток прятались у позиций ВСУ перед штурмом

Военнослужащие российской группировки войск «Центр» в течение двух суток скрытно находились всего в 15–20 метрах от патрулей ВСУ, ведя наблюдение за противником, после чего приняли участие в освобождении укрепленного по флангам населенного пункта.
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