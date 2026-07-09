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Политика как она есть

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Российские бойцы двое суток прятались у позиций ВСУ перед штурмом

Российские бойцы двое суток прятались у позиций ВСУ перед штурмом

Военнослужащие российской группировки войск «Центр» в течение двух суток скрытно находились всего в 15–20 метрах от патрулей ВСУ, ведя наблюдение за противником, после чего приняли участие в освобождении укрепленного по флангам населенного пункта.

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