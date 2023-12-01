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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Гомельский о развитии системы подготовки молодых баскетболистов: «Кириленко успешно этим занимается, хотя и несколько медленно»

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский в своей конференции оценил работу президента РФБ Андрея Кириленко по развитию системы подготовки молодых баскетболистов.

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