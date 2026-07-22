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Царьград

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МЧС предупреждает о грозах и ветре до 15 м/с в Подмосковье

МЧС предупреждает о грозах и ветре до 15 м/с в Подмосковье

В среду днём в некоторых районах Московской области прогнозируются дожди и грозы с ветром до 15 м/с, предупреждает МЧС.

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