ЛДПР предложит сделать 31 марта днем воинской славы в честь взятия Парижа в 1814

Депутаты ЛДПР предложат сделать 31 марта Днем воинской славы России в честь взятия Парижа в 1814 году и успешного завершения Отечественной войны 1812 года, фракция считает необходимым бороться с попытками фальсификации исторических фактов, связанных с вторжением Наполеона в Российскую империю.