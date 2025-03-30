ЛДПР предложит сделать 31 марта днем воинской славы в честь взятия Парижа в 1814

Депутаты ЛДПР предложат сделать 31 марта Днем воинской славы России в честь взятия Парижа в 1814 году и успешного завершения Отечественной войны 1812 года, фракция считает необходимым бороться с попытками фальсификации исторических фактов, связанных с вторжением Наполеона в Российскую империю.
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