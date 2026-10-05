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Путин заявил, что изучение родных языков не помешает единству народов России

Путин заявил, что изучение родных языков не помешает единству народов России

Сила российской нации — в многообразии. Изучение языков народов не помешает их единству. Президент России Владимир Путин заявил об этом на встрече с педагогами — лауреатами всероссийских конкурсов в режиме видеоконференции.

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