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Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля собрала звезд на Алтае

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля собрала звезд на Алтае

"Нравственность есть Правда" — официальный девиз 18-го Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. В этом году, уже по доброй традиции, на одной площадке встретились известные актеры, режиссеры, продюсеры и писатели со всей страны.

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