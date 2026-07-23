Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля собрала звезд на Алтае

"Нравственность есть Правда" — официальный девиз 18-го Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. В этом году, уже по доброй традиции, на одной площадке встретились известные актеры, режиссеры, продюсеры и писатели со всей страны.
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