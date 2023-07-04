В ЛНР отметили сокращение использования ВСУ западной техники

Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa Количество техники НАТО, используемой боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, уменьшилось, рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке и военный эксперт Андрей Марочко.