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В ЛНР отметили сокращение использования ВСУ западной техники

В ЛНР отметили сокращение использования ВСУ западной техники

Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa Количество техники НАТО, используемой боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, уменьшилось, рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке и военный эксперт Андрей Марочко.

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