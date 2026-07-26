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В Волгограде на братской могиле открыли памятник жертвам нацизма

В Волгограде на братской могиле открыли памятник жертвам нацизма. Как пишет РИА Новости, в братской могиле захоронены останки 45 человек, обнаруженные летом 2020 года в окрестностях села Водино Октябрьского района.

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