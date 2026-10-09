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Царьград

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Циклон с Балтики принесёт в Поморье ливни и до +12° 10 октября

Циклон с Балтики принесёт в Поморье ливни и до +12° 10 октября

Циклон с Балтики принесёт в Архангельскую область дожди в субботу, 10 октября, а к середине следующей недели под влиянием скандинавского антициклона похолодает до −2° ночью.

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