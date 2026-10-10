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Мировое обозрение

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«Дух Матвиенко»: как государственное агентство УНИАН устроило спиритический сеанс...

«Дух Матвиенко»: как государственное агентство УНИАН устроило спиритический сеанс...

Главное в тезисах: Тезис 1: Государственное информагентство УНИАН, финансируемое из бюджета Украины, опубликовало материал о «спиритическом сеансе» — пророчествах от «духа» умершей три года назад певицы Нины Матвиенко, переданных через медиума.

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