«Дух Матвиенко»: как государственное агентство УНИАН устроило спиритический сеанс...

Главное в тезисах: Тезис 1: Государственное информагентство УНИАН, финансируемое из бюджета Украины, опубликовало материал о «спиритическом сеансе» — пророчествах от «духа» умершей три года назад певицы Нины Матвиенко, переданных через медиума.