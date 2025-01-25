Эксперт дала советы по составлению карьерного плана

Составление карьерного плана — это серьезная и ответственная работа. Но это то, что в конечном итоге приведет к достижению карьерной цели максимально быстро и эффективно, рассказала «Известиям» 25 января руководитель практики «Финансы и инвестиции» рекрутинговой компании CORNERSTONE Ольга Петровская.