Эксперт дала советы по составлению карьерного плана

Составление карьерного плана — это серьезная и ответственная работа. Но это то, что в конечном итоге приведет к достижению карьерной цели максимально быстро и эффективно, рассказала «Известиям» 25 января руководитель практики «Финансы и инвестиции» рекрутинговой компании CORNERSTONE Ольга Петровская.
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