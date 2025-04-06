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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гру о выходе во 2-й раунд: «Трактор» должен стать лучше, надеюсь на это. Тамбиев может гордиться «Адмиралом», я сказал ему об этом на льду»

Челябинский клуб победил в шестом матче серии с «Адмиралом» (2:0) и оказался сильнее в серии со счетом 4-2.

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