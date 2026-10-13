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ИА Регнум

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Эксперт Ульянов предупредил о мошеннических схемах на фоне атак по дата-центрам

На фоне сбоев в работе сервисов «Яндекса» мошенники начали рассылать пользователям сообщения о повреждении их данных, блокировке аккаунтов и компенсациях за простой.

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