Эксперт Ульянов предупредил о мошеннических схемах на фоне атак по дата-центрам

На фоне сбоев в работе сервисов «Яндекса» мошенники начали рассылать пользователям сообщения о повреждении их данных, блокировке аккаунтов и компенсациях за простой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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