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Нитратные революционеры грозят сравнять с землей Нидерланды

Нитратные революционеры грозят сравнять с землей Нидерланды

Гнев фермеров грозит затопить страну Фото: polit.reactor.ccНидерландские фермеры призвали к широкомасштабной акции протеста (предположительная дата назначена на 4 июля), которая «сравняет с землей все Нидерланды», сообщило 29 июня издание NLTimes.

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