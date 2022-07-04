Нитратные революционеры грозят сравнять с землей Нидерланды

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Гнев фермеров грозит затопить страну Фото: polit.reactor.ccНидерландские фермеры призвали к широкомасштабной акции протеста (предположительная дата назначена на 4 июля), которая «сравняет с землей все Нидерланды», сообщило 29 июня издание NLTimes.