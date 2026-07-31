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«Арсенал» близок к покупке Гимараэса у «Ньюкасла» за 90 млн евро, стороны обсуждают бонусы. «Лион» получит 8+ млн ( L’quipe)

Трансфер Бруно Гимараэса из « Ньюкасла » в « Арсенал » вступил в завершающую стадию, сообщает L’Équipe.

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