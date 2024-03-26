«Люсенька» проговорился, что убийство людей в «Крокусе» совершил Киев.Причастность Киева в совершении теракта в «Крокусе» в случайной оговорке признал Алексей Арестович* – бывший советник главы киевского режима.
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