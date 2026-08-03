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Царьград

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Не берите даже со скидкой: названа рыба, которая может накапливать ртуть и тяжелые металлы

Не берите даже со скидкой: названа рыба, которая может накапливать ртуть и тяжелые металлы

Не вся рыба одинаково полезна: какие виды могут содержать ртуть и другие опасные вещества.Рыба считается одним из самых полезных продуктов, однако специалисты предупреждают: вместе с белком и омега-3 в организм могут попасть ртуть, свинец, мышьяк и другие вредные вещества.

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