Не берите даже со скидкой: названа рыба, которая может накапливать ртуть и тяжелые металлы

Не вся рыба одинаково полезна: какие виды могут содержать ртуть и другие опасные вещества.Рыба считается одним из самых полезных продуктов, однако специалисты предупреждают: вместе с белком и омега-3 в организм могут попасть ртуть, свинец, мышьяк и другие вредные вещества.