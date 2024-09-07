Легализация оружия в России и на Украине. Выбор из двух зол

Пока на Украине упрощают законы о легализации оружия, в России никак не примут документы, позволяющие владеть оружием даже подразделениям территориальной обороны регионов, пограничных с враждебной страной.
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