Психолог Полякова: эмоциональное выгорание может быть у человека любой профессии

Чаще всего выгорание подстерегает людей с работой, где высока доля монотонного умственного напряжения в жёстких временных рамках, рассказала в беседе с RT психолог, телесно-ориентированный терапевт Мария Полякова.
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