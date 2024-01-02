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Закон и Порядок

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Нужны ли северные города, СМП эффективнее Суэца и развитие Восточного полигона

Нужны ли северные города, СМП эффективнее Суэца и развитие Восточного полигона

1. А так уж ли надо ли было нашей стране строить столько крупных северных городов в эпоху СССР, нельзя ли было обойтись вахтовыми посёлками? Этим вопросом задаётся блогер Мужчина средних лет, цитирую (ссылка): Я почти двадцать лет работаю на Севере России и побывал практически во всех нефтеградах страны.

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