Подведены итоги городского этапа областного конкурса ´Здоровое питание с детства - благополучие в будущем´.

С целью определения лучшего учреждения общего среднего образования, вовлеченного в реализацию государственного профилактического проекта ´Здоровые города и поселки´ по вопросам обеспечения обучающихся здоровым питанием, формирования культуры и навыков здорового питания у детей и родителей с 11 апреля по 2 октября 2023 года в г.
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