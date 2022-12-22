Общественная служба новостей

1 434 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис
    Сдадут они ее с потрохами , опять побежит зигзагами .Собчак заявила, ч...
  • Владимир Самборский
    Как они неправильно пишут. Надо писать,что все российские ракеты были сбиты,а взрывы произошли по неосторожности или ...Генштаб ВСУ: ВС Р...
  • nyha
    за даром...Новак заверил, чт...

В Центробанке объяснили, что категорически нельзя делать с купюрами

В Центробанке объяснили, что категорически нельзя делать с купюрами

Начальник отдела экспертизы денежных знаков Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Андрей Оксенчук рассказал, что отношение к наличным средствам должно подчиняться двум правилам, таким как аккуратность и внимательность.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх