В Центробанке объяснили, что категорически нельзя делать с купюрами

Начальник отдела экспертизы денежных знаков Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Андрей Оксенчук рассказал, что отношение к наличным средствам должно подчиняться двум правилам, таким как аккуратность и внимательность.
Начальник отдела экспертизы денежных знаков Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Андрей Оксенчук рассказал, что отношение к наличным средствам должно подчиняться двум правилам, таким как аккуратность и внимательность.
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