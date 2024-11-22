Ким Чен Ын заявил о риске ядерной войны из-за действий Вашингтона

Global Look Press/Kremlin Pool Корейский полуостров никогда не сталкивался с настолько большим риском ядерного конфликта, заявил председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на церемонии открытия выставки военной техники "Оборонное развитие – 2024".
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