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Эксперт по рынку труда Данина назвала регионы, где не хватает специалистов

Эксперт по рынку труда Данина назвала регионы, где не хватает специалистов

Главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности компании по поиску сотрудников HeadHunter Наталья Данина рассказала, в каких российских регионах особенно остро ощущается нехватка квалифицированных кадров.

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