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«Аризона» подписала защитников Джоша Брауна (на 2 года и 2,55 млн долларов) и Стечера (на год и 1,25 млн). Форварда Бьюгстэда – на год и 900 тысяч

«Аризона» подписала защитников Джоша Брауна и Троя Стечера, форварда Ника Бьюгстэда. 28-летний Браун получил соглашение на 2 года с кэпхитом 1,275 миллиона долларов.

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