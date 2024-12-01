Литва ввела новые правила регистрации фур на границе с РФ и Белоруссией

Предварительную электронную регистрацию ввели для водителей большегрузных транспортных средств на въезде из Калининградской области России или Белоруссии в Литву, 1 декабря сообщает пресс-служба литовского правительства.
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