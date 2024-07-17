Фигурант дела Попова возглавляет компанию по продаже стройматериалов

Предприниматель Сергей Моисеев, связанный с делом экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, руководит компанией по оптовой продаже строительных материалов в Краснодарском крае, передает РИА Новости.
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