16 человек погибли в Индии от малоизученного вируса Чандипура

Global Look Press/Muzamil Mattoo/Keystone Press Agency По меньшей мере 16 человек погибли в индийском штате Гуджарат от малоизученного вируса Чандипура, сообщил министр здравоохранения штата Рашикеш Патель.
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