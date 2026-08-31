МВД Камчатки выявило 6920 граммов конопли у местной жительницы

Полицейские на Камчатке обнаружили на дачном участке безработной женщины 41 куст конопли массой 6920,50 граммов.
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