Как выглядит Центр современного искусства имени Сергея Курехина - фото

«Петербургский дневник» осмотрел отремонтированное здание бывшего кинотеатра «Прибой» В Петербурге завершился ремонт здания бывшего кинотеатра «Прибой», где откроется Центр современного искусства имени Сергея Курехина.
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