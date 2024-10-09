Политика как она есть

Москва будет искать способы, позволяющие добиться компенсации ущерба, нанесенного действиями Вооруженных сил Украины, сообщают «Известия» со ссылкой на посла по особым поручениям Министерства иностранных дел России РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.