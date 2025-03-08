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Мэр Хабаровска быстро переобулся и удалил фото с выдачей квартир приезжим. Пригрозил всем прокурорской проверкой за негативные комментарии

Мэр Хабаровска быстро переобулся и удалил фото с выдачей квартир приезжим. Пригрозил всем прокурорской проверкой за негативные комментарии

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