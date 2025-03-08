Мэр Хабаровска быстро переобулся и удалил фото с выдачей квартир приезжим. Пригрозил всем прокурорской проверкой за негативные комментарии

БлокнотРУ Раздающая мигрантам квартиры мэрия Хабаровска грозит сгноить критиков на зоне: русских в списке получателей - единицы В Хабаровске продолжает разгораться скандал, связанный с раздачей сертификатов на жилье многодетным семьям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии