Священник Пивняк разъяснил, за какие татуировки стоит каяться

Служитель церкви напомнил, что прошлые рисунки на теле не преграждают путь к вере.Александр Пивняк, священнослужитель из Сергиева Посада, дал ответ на один из наиболее острых вопросов, волнующих тех, кто только приходит к христианству, — как церковь относится к татуировкам.