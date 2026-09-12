Священник Пивняк разъяснил, за какие татуировки стоит каяться

Служитель церкви напомнил, что прошлые рисунки на теле не преграждают путь к вере.Александр Пивняк, священнослужитель из Сергиева Посада, дал ответ на один из наиболее острых вопросов, волнующих тех, кто только приходит к христианству, — как церковь относится к татуировкам.
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