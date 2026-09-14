Дачникам посоветовали оформлять перерасчеты и передавать показания счетчиков вовремя

Дачники могут снизить коммунальные расходы зимой, если правильно подготовятся к отъезду. Эксперты советуют оформлять перерасчеты и передавать показания счетчиков вовремя, чтобы не переплачивать за неиспользованные ресурсы, пишет «Петербург2» .
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