Дачникам посоветовали оформлять перерасчеты и передавать показания счетчиков вовремя

Дачники могут снизить коммунальные расходы зимой, если правильно подготовятся к отъезду. Эксперты советуют оформлять перерасчеты и передавать показания счетчиков вовремя, чтобы не переплачивать за неиспользованные ресурсы, пишет «Петербург2» .