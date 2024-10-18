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Иркутские ученые нашли способ создать препарат от клещевого энцефалита

Иркутские ученые нашли способ создать препарат от клещевого энцефалита

Иркутский ученый Максим Хаснатинов изучает харитаки для создания препарата против клещевого энцефалита.

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