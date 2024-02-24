Учиться никогда не поздно: Американец окончил школу в 106 лет 

106-летний житель Южной Каролины, США получил почетный аттестат средней школы. Фред Аллен Смоллс, также известный как "Дедушка", был награжден на церемонии школы Джорджтауна, где находилось более 100 человек, передает tsn.
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