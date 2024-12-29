MWM: первый полк ВС России с ЗРК С-500 представляет угрозу авиации НАТО

Зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей» угрожают важнейшим самолетам НАТО.Американский журнал Military Watch Magazine сообщает о том, что ЗРК С-500 «Прометей» представляет серьезную угрозу для важнейших самолетов НАТО.
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