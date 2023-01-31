Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

97 подписчиков

Канселу из-за Лиги чемпионов выбрал «Баварию», а не «Барселону». Вчера он прошел медосмотр

Стало известно, почему Жоау Канселу предпочел перейти в «Баварию», а не в «Барселону». По данным Sport1.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх