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В России создали комплекс "Пасека" для защиты от FPV-дронов с помощью сетей

В России создали комплекс "Пасека" для защиты от FPV-дронов с помощью сетей

Алексей Коновалов/ТАСС Научно-производственный центр (НПЦ) "Ушкуйник" разработал комплекс "Пасека", предназначенный для защиты наземных объектов и транспорта от FPV-дронов в автоматическом режиме.

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