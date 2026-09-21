В России создали комплекс "Пасека" для защиты от FPV-дронов с помощью сетей

Алексей Коновалов/ТАСС Научно-производственный центр (НПЦ) "Ушкуйник" разработал комплекс "Пасека", предназначенный для защиты наземных объектов и транспорта от FPV-дронов в автоматическом режиме.
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