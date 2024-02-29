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Китай

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Министр иностранных дел КНР встретился с сопредседателями межправительственных переговоров по реформе СБ ООН

Пекин, 28 февраля /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И в среду в Пекине провел встречу с сопредседателями межправительственных переговоров по реформе Совета Безопасности ООН 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Тареком Аль-Банаи и Александром Маршиком.

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