Наступивший 2025-й год обязан стать годом решительных мер для решения миграционной проблемы. В том, что мы одержим победу в Специальной военной операции, ни у кого, похоже, сомнений не остаётся.
Россия вводит Мигрант-ID
Комментарии
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ВГ
Виктор Гусак
Давно пора!! Понаехали! Пора заставить законы наши уважать! Чипы вживить! Семья мигрантов выслать! Кто прописался отправлять на СВО. Не нравится чтши домой! Диаспоры закрыть! Это ОПГ! Есть посольства! Россия для русских! И принять закон чтоб на русском разговаривали в общественных местах!
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7 час.
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