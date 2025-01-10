Россия вводит Мигрант-ID

ВГ

Виктор Гусак

Давно пора!! Понаехали! Пора заставить законы наши уважать! Чипы вживить! Семья мигрантов выслать! Кто прописался отправлять на СВО. Не нравится чтши домой! Диаспоры закрыть! Это ОПГ! Есть посольства! Россия для русских! И принять закон чтоб на русском разговаривали в общественных местах!