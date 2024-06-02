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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аванесян – Паолини прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

В число 16 сильнейших на Открытом чемпионате Франции вошли три россиянки. Одна из них Элина Аванесян попытается добиться высшего достижения в своей карьере и выйти в четвертьфинал турнира Большого шлема.

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