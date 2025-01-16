Жительница Петербурга потребовала 100 тысяч рублей за испорченное свадебное платье

Девушка обратилась в суд Жительница Северной столицы хочет отсудить 100 тысяч за испорченное свадебное платье, рассказала в своем телеграм-канале руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
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